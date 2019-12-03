Под Сургутом пожилой водитель врезался в экскаватор

Сегодня ночью в Сургутском районе водитель 1962 года рождения на "Ладе" врезался во фронтальный погрузчик, который очищал дорогу от снега. ДТП случилось на четвертом километре автодороги "Северный обход Сургута".

По предварительной информации ОГИБДД Сургутского района, водитель ослеп от света фар встречного автомобиля, но не снизил скорость, из-за чего не успел среагировать, когда перед ним оказался ковшовый погрузчик, производящий дорожные работы.

В аварии водитель легковушки получил повреждения различной степени тяжести, его госпитализировали медики.

Сейчас устанавливаются точные причины аварии.