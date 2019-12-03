В Сургуте "Лада" проехала на красный и врезалась в автобус

Накануне днем в Сургуте легковой автомобиль "Лада Веста" проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в пассажирский автобус "МАЗ", выезжающий со стоянки общественного транспорта. Происшествие случилось на Югорском тракте около дворца искусств "Нефтяник".

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Сургуту, при столкновении пострадал только водитель легковушки, женщина 1961 года рождения. Медики доставили ее в городскую травматологическую больницу.

«Были ли в автобусе пассажиры - неизвестно, но никто помимо водителя легкового автомобиля не пострадал», - сообщили в инспекции.

Сейчас проводится административная проверка, в ходе которой будут установлены подробности ДТП.

ГИБДД напоминает водителям: соблюдайте бдительность на дорогах, особенно в зимний сезон и в темное время суток!

Напомним, неделю назад на том же участке дороги в Сургуте легковушка врезалась в остановку.