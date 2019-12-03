7 декабря в Сургуте пройдет Кубок главы по интеллектуальным играм

В эту субботу, 7 декабря, пройдет второй этап открытого Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм «Новогодний турнир». На него уже заявлено более 40 команд, которые будут состязаться в трех форматах: «Мультиигра», «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?».

Информацию о предстоящем мероприятии разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов: «Битва умов начнется 7 декабря в 12:30 в главном корпусе СурГУ. Заявку можно подать до 4 декабря здесь: http://vk.com/novogodnik_2019. Лучшие команды встретятся на финальном турнире в апреле 2020. Всем удачи!».

Кубок будет проходить в трех зачетах: общий, корпоративный и студенческий.