​В Сургут на открытие мультимедийного парка приедет Дед Мороз из Великого Устюга

7 декабря на открытии парка «Россия — моя история» ждут приезда главного российского Дедушки Мороза из Великого Устюга. Об этом стало известно сегодня на пред-показе выставочного комплекса.

«Ожидается визит Деда Мороза. Он к нам в гости из Великого Устюга приезжает, отпросили мы его с Ханты-Мансийского съезда, — рассказал директор сургутского парка «Россия — моя история» Виталий Малыхин. — Мы надеемся, что Ханты-Мансийск не обидится, ведь Сургут достоин принять «генерала» российских Дедов Морозов у себя. Надеемся, что у наших детей будет возможность с ним повидаться, если будут письма – их можно будет передать лично».

Справка: Открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история состоится 7 декабря» по адресу Мелик-Карамова, 4/4 (ЖК «Возрождение») в 11:00. Вход бесплатный.

А интервью СИА-ПРЕСС с главным новогодним волшебником можно почитать здесь.