В Сургуте 59-летний водитель устроил аварию с участием трех автомобилей

Накануне в Сургуте на улице Нефтеюганское шоссе произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Авария произошла из-за невнимательности 59-летнего водителя.

«Мужчина 1960 года рождения управляя автомобилем «Нива» по предварительной информации совершая разворот с крайней правой полосы не предоставил преимущество и допустил столкновение с попутно движущимся по крайней левой полосе автомобилем «Лада 21120». От удара машину отбросило еще на одно транспортное средство. В результате водитель «Лады» получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в больницу», — рассказали СИА-ПРЕСС в ГИБДД Сургута.

В ведомстве также отметили, что по данному факту будет проводиться административное расследование.