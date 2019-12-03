В больницах Сургута дети-пациенты могут выбрать игрушку после болезненных процедур

В двух сургутских больницах в рамках акции «Коробка храбрости» малолетние пациенты могут выбрать себе игрушку в качестве награды за смелость, пройдя болезненные процедуры, вроде перевязок и забора крови. Акция действует в:
- Сургутской клинической травматологической больнице;
- Сургутской окружной клинической больнице;
- В будущем список может пополниться.
Поддержать акцию может любой желающий, положив в «Коробку храбрости» игрушки. Они должны быть новыми. Не принимаются бьющиеся, непрочные, острые игрушки, косметика и заколки. Пункты сбора:
- Салон красоты "Астера" пролетарский проспект, 10;
- Медицинский центр "НейроМедСтим" Быстринская, 22;
- "Счастливый художник", бульвар писателей, 2;
- Здание «СИА-ПРЕСС Центр», бульвар Свободы, 1.
«Коробка храбрости» – проект всероссийского некоммерческого движения «Клуб добряков». Среди волонтеров есть и сургутяне. Помимо «Коробки храбрости» добровольцы «Клуба добряков» проводят в Сургуте:
- «Дни красоты» для мам детей-инвалидов. Им предлагают бесплатные услуги фотоателье и салонов красоты;
- Лекции в школах, на которых детей и подростков учат дружелюбию по отношению к их сверстникам с ограниченными возможностями;
- Исполняют желания тяжелобольных детей на Новый год и дарят им игрушки.
Если вы хотите поддержать добровольческое движение или стать волонтером, напишите в личные сообщения сообщества клуба "Вконтакте".