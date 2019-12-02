Жители Сургута боятся за безопасность детей из-за проблемного столба электроосвещения

В Сургуте местные жители боятся за безопасность детей из-за столба электроосвещения с торчащими проводами, расположенного около многоквартирного дома по адресу Ивана Захарова, 19. Информация об этом появилась в городском паблике «КАЧЕЛИ | СУРГУТ».

В комментариях к записи сургутяне пишут о том, что данная конструкция представляет большую угрозу для людей.

«Переделают, когда какой-нибудь любопытный ребенок полезет туда и погибнет от удара током», — пишет житель города Рустам Уразбаев.

В администрации Сургута сразу же заявили, что на проблемный участок будет отправлен специалист, а спустя пару часов чиновники отчитались об устранении неполадки.