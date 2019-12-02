В Сургуте фармацевт сорвала ограбление аптеки

Накануне в Сургуте молодой человек попытался ограбить одну из городских аптек угрожая пистолетом, однако работающий фармацевт смогла оказать ему сопротивление. Об этом сообщает УМВД Сургута.

По словам сотрудников полиции, сегодня ночью в дежурную часть поступил звонок от работницы аптеки, сообщившей, что в помещении пытался пробраться неизвестный.

«На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник, скрывающий лицо под маской и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал передачи денежных средств через окошко в двери. Однако, фармацевт аптеки оказал сопротивление, оттолкнул дверь, в результате чего неизвестный выронил пистолет и сбежал», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам. Им оказался 18-летний сургутянин раннее уже привлекаемый к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.

Сам обвиняемый пояснил, что он сейчас не работает и постоянного источника доходов не имеет. Ограбив аптеку он хотел исправить свое финансовое положение.