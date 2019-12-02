Дворовой каток в Сургуте залили, подключившись к водопроводу жилого дома

В Сургуте жители многоквартирного дома обеспокоены возможным ростом коммунальных платежей из-за заливки катка в их дворе. Об этом сообщили на городской портал «Твой Сургут».

По словам горожанки Ирины Макаровой, в прошлом году каток был залит водой из спецмашины, а в этом году, воду взяли из жилого дома.

«В нашем дворе находится каток, и в прошлом году его заливали водой, которую привозила машина. Сегодня же я наблюдала следующую картину: из подвала нашего дома был протянут большой шланг, который тянулся на каток. Каток залили. Вопрос - почему вода берётся из нашего дома, и я так понимаю за это платить будут все жители нашего дома, поскольку показания общедомового счетчика воды распределят на всех? Почему мы должны оплачивать это?», — написала жительница города.

В администрации Сургута заявили, что первый слой льда на катке всегда заливается холодной водой, а оплата потребленного объема воды будет осуществляться не жильцами дома, а муниципальным учреждением.

«Между центром физической подготовки «Надежда», за которым закреплен каток, и СГМУП «Горводоканал» заключен договор на потребление холодной воды. Управляющая компания только обеспечивает точку подключения заливного шланга. Расход затраченной воды замеряется опломбированным счетчиком в присутствии специалистов СГМУП «Горводоканал», управляющей компании и МБУ ЦФП "Надежда"», — пояснили чиновники

В администрации Сургута также отметили, что финишный слой льда заливается с использованием горячей воды из автомобильных цистерн по отдельному договору, заключенному между МБУ ЦФП «Надежда» и поставщиком.