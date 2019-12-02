В Сургуте заработали маршруты дачных автобусов для школьников

В Сургуте сегодня, 2 декабря, заработали новые маршруты дачных автобусов: 112к и 118к. Они предназначены для школьников, но билет на них может купить любой желающий. Автобусы ходят согласно двум учебным сменам с учетом пути обратно. Также есть вечерние рейсы из кооперативов в город. Проезд платный: 40 рублей.
Расписание маршрута 112к
Первая смена:
- П. Солнечный – 6:40;
- Сот "Автомобилист" – 7:05;
- ДПК "Сургутское" – 7:10;
- СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 7:25;
- СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 7:30;
- П. Дорожный – 7:40;
- МК-114 – 7:50;
- Кинотеатр "Аврора" – 8:00;
- Школа №1 – 8:05;
- Проспект Мира – 8:10;
Обратно:
- Проспект Мира – 11:10;
- Ж/Д вокзал в сторону Солнечного – 11:35;
Вторая смена:
- П. Солнечный – 11:50;
- Сот "Автомобилист" – 12:15;
- ДПК "Сургутское" – 12:20;
- СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 12:35;
- СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 12:40;
- П. Дорожный – 7:50;
- МК-114 – 13:00;
- Кинотеатр "Аврора" – 13:10;
- Школа №1 – 13:15;
- Проспект Мира – 13:20;
Обратно из города в кооперативы:
- Проспект Мира – 16:10 и 18:20;
- Ж/Д вокзал в сторону Солнечного – 16:35 и 18:45;
А также вечерний рейс из кооперативов в город:
- П. Солнечный – 19:00;
- Сот "Автомобилист" – 19:25;
- ДПК "Сургутское" – 19:30;
- СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 19:45;
- СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 19:50;
- П. Дорожный – 20:00;
- МК-114 – 20:10;
- Кинотеатр "Аврора" – 20:20;
- Школа №1 – 20:25;
- Проспект Мира – 20:30.
Расписание маршрута 118к
Первая смена:
- ПСОК "Железнодорожник" – 6:40;
- СНТ "Кедровый бор" – 7:20;
- СОТ "Лайнер" – 7:25;
- Поселок Дорожный – 7:40;
- Магазин "Москва" – 8:30;
Обратно из города в кооперативы:
- Магазин "Магазин" в сторону поселка Дорожный – 9:35;
Вторая смена:
- ПСОК "Железнодорожник" – 11:25;
- СНТ "Кедровый бор" – 12:05;
- СОТ "Лайнер" – 12:10;
- Поселок Дорожный – 12:25;
- Магазин "Москва" – 13:15;
Обратно из города в кооперативы:
- Магазин "Москва" в сторону поселка Дорожный – 16:50;
А также вечерний рейс:
- ПСОК "Железнодорожник" – 18:40;
- СНТ "Кедровый бор" – 19:20;
- СОТ "Лайнер" – 19:25;
- МК-114 по улице Индустриальной – 19:50.
Напомним, в кооперативах не было школьных автобусов, из-за чего дети дачников ходили по железнодорожным путям и ловили попутки, чтобы попасть в школу. Власти Сургута пообещали запустить школьные автобусы после скандала чиновников с дачниками.