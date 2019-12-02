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В Сургуте заработали маршруты дачных автобусов для школьников

фото предоставлены жителями кооперативов
фото предоставлены жителями кооперативов

В Сургуте сегодня, 2 декабря, заработали новые маршруты дачных автобусов: 112к и 118к. Они предназначены для школьников, но билет на них может купить любой желающий. Автобусы ходят согласно двум учебным сменам с учетом пути обратно. Также есть вечерние рейсы из кооперативов в город. Проезд платный: 40 рублей.

Расписание маршрута 112к

Первая смена:

  • П. Солнечный – 6:40;
  • Сот "Автомобилист" – 7:05;
  • ДПК "Сургутское" – 7:10;
  • СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 7:25;
  • СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 7:30;
  • П. Дорожный – 7:40;
  • МК-114 – 7:50;
  • Кинотеатр "Аврора" – 8:00;
  • Школа №1 – 8:05;
  • Проспект Мира – 8:10;

Обратно:

  • Проспект Мира – 11:10;
  • Ж/Д вокзал в сторону Солнечного – 11:35;

Вторая смена:

  • П. Солнечный – 11:50;
  • Сот "Автомобилист" – 12:15;
  • ДПК "Сургутское" – 12:20;
  • СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 12:35;
  • СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 12:40;
  • П. Дорожный – 7:50;
  • МК-114 – 13:00;
  • Кинотеатр "Аврора" – 13:10;
  • Школа №1 – 13:15;
  • Проспект Мира – 13:20;

Обратно из города в кооперативы:

  • Проспект Мира – 16:10 и 18:20;
  • Ж/Д вокзал в сторону Солнечного – 16:35 и 18:45;

А также вечерний рейс из кооперативов в город:

  • П. Солнечный – 19:00;
  • Сот "Автомобилист" – 19:25;
  • ДПК "Сургутское" – 19:30;
  • СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 19:45;
  • СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 19:50;
  • П. Дорожный – 20:00;
  • МК-114 – 20:10;
  • Кинотеатр "Аврора" – 20:20;
  • Школа №1 – 20:25;
  • Проспект Мира – 20:30.

Расписание маршрута 118к

Первая смена:

  • ПСОК "Железнодорожник" – 6:40;
  • СНТ "Кедровый бор" – 7:20;
  • СОТ "Лайнер" – 7:25;
  • Поселок Дорожный – 7:40;
  • Магазин "Москва" – 8:30;

Обратно из города в кооперативы:

  • Магазин "Магазин" в сторону поселка Дорожный – 9:35;

Вторая смена:

  • ПСОК "Железнодорожник" – 11:25;
  • СНТ "Кедровый бор" – 12:05;
  • СОТ "Лайнер" – 12:10;
  • Поселок Дорожный – 12:25;
  • Магазин "Москва" – 13:15;

Обратно из города в кооперативы:

  • Магазин "Москва" в сторону поселка Дорожный – 16:50;

А также вечерний рейс:

  • ПСОК "Железнодорожник" – 18:40;
  • СНТ "Кедровый бор" – 19:20;
  • СОТ "Лайнер" – 19:25;
  • МК-114 по улице Индустриальной – 19:50.

Напомним, в кооперативах не было школьных автобусов, из-за чего дети дачников ходили по железнодорожным путям и ловили попутки, чтобы попасть в школу. Власти Сургута пообещали запустить школьные автобусы после скандала чиновников с дачниками.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 406, комментариев: 9


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:33
Ну, хоть это радует. Только если для школьников проезд платный, то это маршруты не для школьников, а с учетом школьников.
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:45
Ага. Особенно радует время приезда в девятом часу к школе)))))
d|RRcj{}50TpzZm{ Швондер
не нравится
Сегодня в 11:15
Не к школе, а в центр города, до школы еще добраться нужно.
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:18
1 автобус в 8.10 приехал, в 11.10 обратно. Прикольно, добрался ко второму уроку, после 3го убежал на автобус. Учебная нагрузка 2 часа в день, это на какой возраст расчитано???
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:19
118к еще интересней, всего на 1 урок посещения расчитан
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:23
Может я как-то неправильно думаю, объясните зачем из деревень детей в Сургут переть? Школы на Белом Яру, Барсово, Солнечном закрыли чтоли???
Сергей Б d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:50
В Дорожном, еще. Ну, наверное, в ближайшие школы по месту регистрации дети и добираются.

Только школьных автобусов, которые детей именно до школ и обратно доставляют так и не запустили. Но, меры приняли… Так можно и отчитаться.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:03
На безрыбье и рак рыба.
d|RRcj{}50TpzZm{ Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:03
Там и так от А до Б 1,5часа, если еще и каждого до школы довезти, часов в 6 нужно выезжать или раньше. Народ вот бучу поднял, а возить все равно на своих автомобилях будет 100%. А автобусы будут воздух возить или гастарбайтеров, они как раз и любят целыми аулами дачи снимать на зиму

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