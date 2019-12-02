В Сургуте заработали маршруты дачных автобусов для школьников

В Сургуте сегодня, 2 декабря, заработали новые маршруты дачных автобусов: 112к и 118к. Они предназначены для школьников, но билет на них может купить любой желающий. Автобусы ходят согласно двум учебным сменам с учетом пути обратно. Также есть вечерние рейсы из кооперативов в город. Проезд платный: 40 рублей.

Расписание маршрута 112к

Первая смена:

П. Солнечный – 6:40;

Сот "Автомобилист" – 7:05;

ДПК "Сургутское" – 7:10;

СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 7:25;

СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 7:30;

П. Дорожный – 7:40;

МК-114 – 7:50;

Кинотеатр "Аврора" – 8:00;

Школа №1 – 8:05;

Проспект Мира – 8:10;

Обратно:

Проспект Мира – 11:10;

Ж/Д вокзал в сторону Солнечного – 11:35;

Вторая смена:

П. Солнечный – 11:50;

Сот "Автомобилист" – 12:15;

ДПК "Сургутское" – 12:20;

СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 12:35;

СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 12:40;

П. Дорожный – 7:50;

МК-114 – 13:00;

Кинотеатр "Аврора" – 13:10;

Школа №1 – 13:15;

Проспект Мира – 13:20;

Обратно из города в кооперативы:

Проспект Мира – 16:10 и 18:20;

Ж/Д вокзал в сторону Солнечного – 16:35 и 18:45;

А также вечерний рейс из кооперативов в город:

П. Солнечный – 19:00;

Сот "Автомобилист" – 19:25;

ДПК "Сургутское" – 19:30;

СНТ "Кедровый бор" и СОТ "Рябинушка" – 19:45;

СОТ "Лайнер" и Сот "Берендей" – 19:50;

П. Дорожный – 20:00;

МК-114 – 20:10;

Кинотеатр "Аврора" – 20:20;

Школа №1 – 20:25;

Проспект Мира – 20:30.

Расписание маршрута 118к

Первая смена:

ПСОК "Железнодорожник" – 6:40;

СНТ "Кедровый бор" – 7:20;

СОТ "Лайнер" – 7:25;

Поселок Дорожный – 7:40;

Магазин "Москва" – 8:30;

Обратно из города в кооперативы:

Магазин "Магазин" в сторону поселка Дорожный – 9:35;

Вторая смена:

ПСОК "Железнодорожник" – 11:25;

СНТ "Кедровый бор" – 12:05;

СОТ "Лайнер" – 12:10;

Поселок Дорожный – 12:25;

Магазин "Москва" – 13:15;

Обратно из города в кооперативы:

Магазин "Москва" в сторону поселка Дорожный – 16:50;

А также вечерний рейс:

ПСОК "Железнодорожник" – 18:40;

СНТ "Кедровый бор" – 19:20;

СОТ "Лайнер" – 19:25;

МК-114 по улице Индустриальной – 19:50.

Напомним, в кооперативах не было школьных автобусов, из-за чего дети дачников ходили по железнодорожным путям и ловили попутки, чтобы попасть в школу. Власти Сургута пообещали запустить школьные автобусы после скандала чиновников с дачниками.