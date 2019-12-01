​Наступающая неделя в Сургуте будет очень снежной

Первая неделя декабря в Сургуте будет очень снежной: по предварительным данным Gismeteo, без осадков обойдется только в понедельник, 2 декабря, и среду, 4 декабря. Пик выпадения снега ожидается в четверг – в этот день синоптики ждут 6,6 мм осадков, а всего за неделю этот показатель достигнет 13,7 мм. Это достаточно много – например, в самый сухой месяц в году – в феврале – в Сургуте в среднем выпадает 20 мм осадков.

В целом погода на неделе в экономической столице Югры будет средней – температура будет колебаться от минус 7 до минус 15 градусов, а ветер достигать 13 метров в секунду. Зато в конце недели будет потепление – так, что в понедельник, 9 декабря, температура в Сургуте днем может достичь нулевой отметки.