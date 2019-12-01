​Ночью в дачном кооперативе в Сургуте сгорел дом

Сегодня, 1 декабря, ночью в садовом товариществе «Дорожник» в Сургуте произошел пожар. Как рассказали СИА-ПРЕСС в Сургутском пожарно-спасательном гарнизоне, горел небольшой брусчатый дом размером 4 на 4 метра. Внутри никто не находился, поэтому никто не пострадал, огонь не перекинулся на соседние здания. Постройка полностью уничтожена. Причины возгорания пока неизвестны.

Стоит отметить, что это один из многих пожаров, случившихся за последние дни в Югре. Так, на границе между Нижневартовском районом и Томской области сгорел охотничий дом, в котором погибли два жителя Стрежевого. А в Кондинском районе во время пожара погибла женщина с двумя детьми.