​В Сургуте нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полиции, проехал на красный и врезался в забор

Сегодня, 1 декабря, ночью в Сургуте произошла погоня за нетрезвым водителем. Жители города сообщили в ГИБДД о подозрительном Hyundaiix35, который гонял по Комсомольскому проспекту и игнорировал сигналы светофоров. Как рассказывает «К-Информ», патрульная машина заметила нарушителя на перекрестке улиц Иосифа Каролинского и Университетской – тот проехал на запрещающий сигнал светофора и не стал останавливаться после требования полиции. Мужчина свернул на улицу Ивана Захарова, но там что-то пошло не так, и он врезался в забор.

Поначалу он отказывался садиться в машину ГИБДД для составления протокола (хотя вел себя очень спокойно и корректно, с полицией не конфликтовал), но позже, после разговора с адвокатом по телефону, согласился сотрудничать с представителями закона.