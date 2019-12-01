​Сургутяне жалуются на шаткие строительные конструкции, которые полтора месяца пустуют у дома на улице Быстринской

Строительный забор, леса и вагончик у дома на улице Быстринской беспокоят местных жителей. Как рассказывают пользователи паблика «Life86|Сургут», все эти конструкции поставили полтора месяца назад, и с тех пор там ничего не происходит. «Забор ходит ходуном от малейшего ветра, пару раз уже падал <…> Рядом находится детский сад, дети гуляют! Ждут, когда произойдет очередной несчастный случай!» – пишут возмущенные граждане.

Судя по размещенным в сети фотографиям, строительные конструкции действительно заброшены, они могут расшататься от ветра и снега и в один момент рухнуть. Практически во дворе этого дома находится детский сад «Серебряное копытце».