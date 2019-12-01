​Сургут привлек почти 25 миллиардов инвестиций и вошел в тройку лучших городов Югры по этому показателю

Сургут по итогам девяти месяцев 2019 года привлек 25 млрд рублей, что резко вывело его на третье место по инвестициям в регионе. Это стало возможным из-за ряда мер, принятых городской администрацией. Так, глава Сургута Вадим Шувалов в своем посте в соцсетях заявил, что исполнительная власть «упростила бюрократические процедуры, создала удобный формат взаимодействия с инвесторами». По словам главы, с участием частного бизнеса в городе строятся и ремонтируются социальные объекты, а концессионные соглашения позволяют возводить в городе новые школы.

«Мы вошли в тройку городов с самой высокой инвестиционной привлекательностью. А еще пару лет назад в этом рейтинге занимали 22 место, – отметил Вадим Шувалов. – Что хочу сказать: цифры это, конечно, хорошо. Благодарен, что нашу работу отметили. Наша задача не заставить бизнес раскошеливаться на социалку, а создать условия, при которых инвесторы сами хотели бы этим заниматься. За 9 месяцев этого года мы получили 24 миллиарда инвестиций».