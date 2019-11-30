Сургутянка Милана Рахманова покинула шоу "Голос"

Сургутянка Милана Рахманова из команды Сергея Шнурова на шоу "Голос" покинула телепрограмму.

Девушка исполнила знаменитую песню Survivor вместе с другим участником шоу - сокомандником Антоном Токаревым.

Наставник Сергей Шнуров похвалил своих подопечных, но оставил в команде Антона Токарева, пояснив такой выбор тем, что Милана - уже состоявшийся артист и "может все сама".

Напомним, после слепых прослушиваний к сургутянке - солистке группы "Мишки на Севере", повернулись все наставники, но девушка выбрала команду Шнурова.