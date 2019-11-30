В Сургуте мужчина попал под колеса грузовика

Накануне утром, 29 ноября, в Сургуте грузовик сбил человека. ДТП произошло на Саянской улице в районе 10 часов на территории строительной базы «ЮВиС». Под колеса грузовика попал мужчина 1978 года рождения - работник этой базы.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту, водитель грузового автомобиля 1962 года рождения разворачивался, и не увидел пешехода, попавшего в слепую зону.

Мужчина остался жив, но находится в тяжёлом состоянии.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.