Чиновники рассказали, как прошла встреча с инициативной группой жителей по строительству автовокзала в Сургуте

На встрече с инициативными жителями Западного района, которая прошла 28 ноября, чиновники искали компромиссные решения по поводу строительства автовокзала на Грибоедовской развязке, сохранению зеленой зоны, развитию дорожной сети и так далее.

В итоге было решено, что жители примут участие в разработке проекта для строительства нового автовокзала, а планы по комплексному развитию Западного района администрация представит документально в виде дорожной карты.

Подробно о том, как прошла встреча, рассказывает пресс-служба муниципалитета.

Дорожная карта

О том, что будет сделано в рамках комплексного развития Западного района и в какие сроки, жителям рассказал заместитель главы Алексей Жердев, руководители профильных департаментов и служб администрации.

«Глава города Вадим Шувалов на прошлой встрече поручил организовать рабочую комиссию с обязательным участием жителей для открытого и публичного обсуждения. Чтобы все наши договоренности имели документальное подтверждение и были зафиксированы письменно, предлагаем составить дорожную карту, где пошагово пропишем весь комплекс мер по развитию Западного района. Это будет своего рода общественный договор, который позволит нам вместе принимать решения и контролировать их исполнение», - предложил Алексей Жердев.

Жители предложение поддержали, отметив, что протоколы встреч помогут им доносить информацию до соседей. Поэтому в официальный документ войдут уже заявленные меры по развитию транспортной сети, дорожной инфраструктуры, социальной сферы.

Строительство дорог

Для разгрузки Грибоедовской развязки и перераспределения трафика в западной части города запланировано строительство сразу четырех дорог.

Уже идут работы на дороги 5 «З» от улицы Крылова до Тюменского тракта. Она частично примет поток выезжающих из Сургута автомобилей: жители Железнодорожного района смогут напрямую добираться на Тюменский тракт. Срок окончания работ 2021 год.

В 2020 году начнется строительство улицы Усольцева. Она позволит частично перенаправить поток из 40 и 42 микрорайонов на Тюменский тракт. Срок окончания работ 2022 год.

Завершается проектирование дороги 4 «З» в сторону посёлка Снежный. Она станет вторым выездом из города и так же разгрузит Грибоедовскую развязку. Сейчас проект проходит экспертизу, в следующем году планируется разыграть конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Ввод намечен в 2023 год

В этом году построена часть улицы Киртбая. Это первый этап комплексного проекта. В дальнейшем дорога 5 «З», идущая от ул. Крылова, сомкнется с ул. Киртбая.

«Таким образом, при выполнении комплекса этих мер нагрузка на Грибоедовскую развязку снизится на 30% в ближайшие три-четыре года. Эти же сроки обозначил подрядчик для ввода автовокзала в эксплуатацию. Ближайший год займет проектирование вокзала, а дороги мы уже строим. Идет синхронизация процессов», - пояснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

Член инициативной группы Михаил Завалишин предложил организовать кольцевое движение на перекрестке с улицей Киртбая, жительница 41 микрорайона Юлия Александрович обратила внимание на отсутствие тротуара на улице Есенина. Так как в районе идет активное жилищное строительство и двигаются большегрузные машины, капитальные ремонтные работы сейчас выполнять нецелесообразно, но в качестве временной меры после согласования с депутатами в проходы уложат плиты.

Транспортная инфраструктура

По словам заместителя директора ДГХ Константина Карпеткина, сейчас движение пассажирского транспорта осуществляется по маршрутной сети 2013 года. За это время в городе введено новое жилье, появились целые микрорайоны, и схема нуждается в пересмотре. На 2020 год запланирована ее корректировка и актуализация. Начнется в следующем году и ремонт улицы Билецкого по нацпроекту БКАД. Во время его проведения пешеходный переход у дома №2 и остановку решено перенести, так как жители жалуются на плохую видимость и сложность маневров. На последней встрече глава Сургута Вадим Шувалов поручил ввести дополнительные рейсы общественного транспорта в утренние часы. До конца года, по словам специалистов, пройдут торги, и автобус №47 будет ходить чаще.

"Мы не хотим ухудшать транспортную ситуацию в городе, делать ненужную работу или принимать неактуальные решения. Мы, как и горожане, заинтересованы в развитии инфраструктуры, в том числе в районе строительства автовокзала. Сейчас инвестор представил только схему размещения, но точное понимание, какая инфраструктура потребуется, будет после разработки проекта, и вы можете внести в него свои пожелания", - пояснил заместитель директора ДГХ Константин Карпеткин.

Администрация также поддержала инициативу жителей об организации одностороннего движения во дворах и окажет помощь в проведении собраний собственников, так как эти решения принимаются большинством голосов.

Парки и скверы

Особое беспокойство жителей 38 микрорайона вызывает вырубка деревьев на месте будущего строительства. Горожане называют этот участок парком и единственным местом для прогулок и занятий спортом. Начальник управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова на карте указала все зоны, которые имеют официальный статус скверов и парков в районе, и пояснила, какие планы есть по их развитию.

"Западный район – один из самых зеленых. Силами застройщика благоустроена часть парка у ЖК «Новые ключи». Разработана проектная документация для реновации парка в 39 микрорайоне. Идут работы в «Крылов-парк» в 40 микрорайоне. Жители через интернет-голосование сами определили эскизный проект. В парке появятся кофейня, арт-объекты, площадка для чтения, детский городок и спортивная воркаут-зона. В этом году началось обустройство водоотводных систем и черновой дорожно-тропиночной сети. В финальной стадии первый этап благоустройства парка «Кедровый лог», - рассказала Ольга Соколова.

Член инициативной группы Ирина Берникова заметила, что парки 38 микрорайона в ближайшие планы по благоустройству не внесены, а потребность в этом крайне велика, и достойной альтернативы участку у будущего автовокзала пока нет. Заместитель главы Алексей Жердев обратился к депутату Дмитрию Пахотину с просьбой поддержать администрацию и предусмотреть в бюджете средства на проектирование большого парка. Его обустройство займет несколько лет, но начать можно с локальной территории, чтобы у людей появилось ухоженное место для семейного отдыха.

Социальные объекты

В 38 микрорайоне закончено строительство детского сада-школы №1, на финальной стадии садик в 42 микрорайоне. Начато строительство школы в 39 микрорайоне по концессионному соглашению. Идут переговоры с инвестором по строительству еще двух школ. Всего в районе появится 3050 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях и 400 мест в детских садах.

"В 2020 году в Западном районе откроется второй «Кванториум» на 400 стационарных мест и 1500 разовых посещений в рамках досуговой и клубной деятельности. Также в будущем году откроется «квантолаб» на площадке школы №9", - пояснила заместитель директора департамента образования Ольга Иванова.

Здание автовокзала

С инициативой построить в Сургуте автовокзал вышло Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 1. По представленному проекту, в двухэтажном здании предусмотрены пассажирские, служебные, технические помещения, места для хранения багажа, пункты общественного питания, отделение полиции, медицинский пункт, комната матери и ребенка. При строительстве площадок для межрейсовой стоянки; перронов, проездов зеленую зону максимально сохранят. Планируемый суммарный объем капитальных вложений составляет 204 миллиона рублей. Эта сумма вызвала сомнения у жителей.

"Можно ли построить на эти деньги вокзал, за который не будет стыдно? Хочется, чтобы это был полноценный современный автовокзал, чтобы не краснеть, когда гости приезжают", - поделился мнением председатель ТОС «Аура» Михаил Завалишин.

Как пояснили специалисты, сумма для здания площадью 1800 кв.метров достаточная. Но окончательный объем вложений будет понятен после проектирования, проверки сметы и прохождения государственной экспертизы. По словам Алексея Жердева, коллеги из Нижневартовска характеризуют инвестора как надежного и опытного, более 10 лет работающего на рынке пассажирских перевозок.

«Если будут сомнения в возможностях подрядчика, или нас с вами не устроит проект, то мы не будем заключать инвестиционное соглашение и построим вокзал за бюджетный счет, хотя сэкономленные средства можно направить на другие важные объекты. Важно, что есть общее понимание необходимости автовокзала в Сургуте, есть шанс реализовать этот проект, так давайте сделаем это вместе», - обратился к инициативной группе Алексей Жердев.

В течение недели будет составлен документ, куда войдут все пошаговые меры по развитию Западного района, после чего он будет подписан главой города. Ожидается, что следующая встреча состоится 5 декабря.

Комментарии

Михаил Завалишин, председатель ТОС «Аура»:

Первоначальное сообщение о строительстве вокзала вызвало негативную реакцию во многом потому, что людям мало известно о перспективных планах. Когда начали разбираться, часть вопросов отпала, но мы хотим быть уверенными, что слова станут делами. Положительный момент, что есть возможность конкретизировать наши пожелания в дорожной карте, участвовать в разработке проекта и контролировать ход реализации.

Роман Северчуков, руководитель исполкома Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сургута:

Важно, что есть диалог между администрацией и жителями, готовность слышать друг друга. Автовокзал городу необходим, но и интересы горожан должны быть учтены. Сейчас общение идет конструктивно, власти предпринимают конкретные решения, а жители имеют возможность на них влиять.

Владимир Меркушев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе

Мы присутствовали на встрече и, честно говоря, думали, что будет другой накал общения. Дорожная карта нужна обязательно, чтобы диалог не останавливался, была общая основа для дальнейших действий и внимание к жителям. Отметили активную гражданскую позицию членов инициативной группы, хотим привлечь их и к другим городским проектам.