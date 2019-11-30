16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,0817   EUR  70,5475  

Чиновники рассказали, как прошла встреча с инициативной группой жителей по строительству автовокзала в Сургуте

Некоторые вопросы у возмущенных сургутян больше не вызывают опасений

А.Андронов
А.Андронов

На встрече с инициативными жителями Западного района, которая прошла 28 ноября, чиновники искали компромиссные решения по поводу строительства автовокзала на Грибоедовской развязке, сохранению зеленой зоны, развитию дорожной сети и так далее.

В итоге было решено, что жители примут участие в разработке проекта для строительства нового автовокзала, а планы по комплексному развитию Западного района администрация представит документально в виде дорожной карты.

Подробно о том, как прошла встреча, рассказывает пресс-служба муниципалитета.

Дорожная карта

О том, что будет сделано в рамках комплексного развития Западного района и в какие сроки, жителям рассказал заместитель главы Алексей Жердев, руководители профильных департаментов и служб администрации.

«Глава города Вадим Шувалов на прошлой встрече поручил организовать рабочую комиссию с обязательным участием жителей для открытого и публичного обсуждения. Чтобы все наши договоренности имели документальное подтверждение и были зафиксированы письменно, предлагаем составить дорожную карту, где пошагово пропишем весь комплекс мер по развитию Западного района. Это будет своего рода общественный договор, который позволит нам вместе принимать решения и контролировать их исполнение», - предложил Алексей Жердев.

Жители предложение поддержали, отметив, что протоколы встреч помогут им доносить информацию до соседей. Поэтому в официальный документ войдут уже заявленные меры по развитию транспортной сети, дорожной инфраструктуры, социальной сферы.

Строительство дорог

Для разгрузки Грибоедовской развязки и перераспределения трафика в западной части города запланировано строительство сразу четырех дорог.

Уже идут работы на дороги 5 «З» от улицы Крылова до Тюменского тракта. Она частично примет поток выезжающих из Сургута автомобилей: жители Железнодорожного района смогут напрямую добираться на Тюменский тракт. Срок окончания работ 2021 год.

В 2020 году начнется строительство улицы Усольцева. Она позволит частично перенаправить поток из 40 и 42 микрорайонов на Тюменский тракт. Срок окончания работ 2022 год.

Завершается проектирование дороги 4 «З» в сторону посёлка Снежный. Она станет вторым выездом из города и так же разгрузит Грибоедовскую развязку. Сейчас проект проходит экспертизу, в следующем году планируется разыграть конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Ввод намечен в 2023 год

В этом году построена часть улицы Киртбая. Это первый этап комплексного проекта. В дальнейшем дорога 5 «З», идущая от ул. Крылова, сомкнется с ул. Киртбая.

«Таким образом, при выполнении комплекса этих мер нагрузка на Грибоедовскую развязку снизится на 30% в ближайшие три-четыре года. Эти же сроки обозначил подрядчик для ввода автовокзала в эксплуатацию. Ближайший год займет проектирование вокзала, а дороги мы уже строим. Идет синхронизация процессов», - пояснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

Член инициативной группы Михаил Завалишин предложил организовать кольцевое движение на перекрестке с улицей Киртбая, жительница 41 микрорайона Юлия Александрович обратила внимание на отсутствие тротуара на улице Есенина. Так как в районе идет активное жилищное строительство и двигаются большегрузные машины, капитальные ремонтные работы сейчас выполнять нецелесообразно, но в качестве временной меры после согласования с депутатами в проходы уложат плиты.

Транспортная инфраструктура

По словам заместителя директора ДГХ Константина Карпеткина, сейчас движение пассажирского транспорта осуществляется по маршрутной сети 2013 года. За это время в городе введено новое жилье, появились целые микрорайоны, и схема нуждается в пересмотре. На 2020 год запланирована ее корректировка и актуализация. Начнется в следующем году и ремонт улицы Билецкого по нацпроекту БКАД. Во время его проведения пешеходный переход у дома №2 и остановку решено перенести, так как жители жалуются на плохую видимость и сложность маневров. На последней встрече глава Сургута Вадим Шувалов поручил ввести дополнительные рейсы общественного транспорта в утренние часы. До конца года, по словам специалистов, пройдут торги, и автобус №47 будет ходить чаще.

"Мы не хотим ухудшать транспортную ситуацию в городе, делать ненужную работу или принимать неактуальные решения. Мы, как и горожане, заинтересованы в развитии инфраструктуры, в том числе в районе строительства автовокзала. Сейчас инвестор представил только схему размещения, но точное понимание, какая инфраструктура потребуется, будет после разработки проекта, и вы можете внести в него свои пожелания", - пояснил заместитель директора ДГХ Константин Карпеткин.

Администрация также поддержала инициативу жителей об организации одностороннего движения во дворах и окажет помощь в проведении собраний собственников, так как эти решения принимаются большинством голосов.

Парки и скверы

Особое беспокойство жителей 38 микрорайона вызывает вырубка деревьев на месте будущего строительства. Горожане называют этот участок парком и единственным местом для прогулок и занятий спортом. Начальник управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова на карте указала все зоны, которые имеют официальный статус скверов и парков в районе, и пояснила, какие планы есть по их развитию.

"Западный район – один из самых зеленых. Силами застройщика благоустроена часть парка у ЖК «Новые ключи». Разработана проектная документация для реновации парка в 39 микрорайоне. Идут работы в «Крылов-парк» в 40 микрорайоне. Жители через интернет-голосование сами определили эскизный проект. В парке появятся кофейня, арт-объекты, площадка для чтения, детский городок и спортивная воркаут-зона. В этом году началось обустройство водоотводных систем и черновой дорожно-тропиночной сети. В финальной стадии первый этап благоустройства парка «Кедровый лог», - рассказала Ольга Соколова.

Член инициативной группы Ирина Берникова заметила, что парки 38 микрорайона в ближайшие планы по благоустройству не внесены, а потребность в этом крайне велика, и достойной альтернативы участку у будущего автовокзала пока нет. Заместитель главы Алексей Жердев обратился к депутату Дмитрию Пахотину с просьбой поддержать администрацию и предусмотреть в бюджете средства на проектирование большого парка. Его обустройство займет несколько лет, но начать можно с локальной территории, чтобы у людей появилось ухоженное место для семейного отдыха.

Социальные объекты

В 38 микрорайоне закончено строительство детского сада-школы №1, на финальной стадии садик в 42 микрорайоне. Начато строительство школы в 39 микрорайоне по концессионному соглашению. Идут переговоры с инвестором по строительству еще двух школ. Всего в районе появится 3050 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях и 400 мест в детских садах.

"В 2020 году в Западном районе откроется второй «Кванториум» на 400 стационарных мест и 1500 разовых посещений в рамках досуговой и клубной деятельности. Также в будущем году откроется «квантолаб» на площадке школы №9", - пояснила заместитель директора департамента образования Ольга Иванова.

Здание автовокзала

С инициативой построить в Сургуте автовокзал вышло Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 1. По представленному проекту, в двухэтажном здании предусмотрены пассажирские, служебные, технические помещения, места для хранения багажа, пункты общественного питания, отделение полиции, медицинский пункт, комната матери и ребенка. При строительстве площадок для межрейсовой стоянки; перронов, проездов зеленую зону максимально сохранят. Планируемый суммарный объем капитальных вложений составляет 204 миллиона рублей. Эта сумма вызвала сомнения у жителей.

"Можно ли построить на эти деньги вокзал, за который не будет стыдно? Хочется, чтобы это был полноценный современный автовокзал, чтобы не краснеть, когда гости приезжают", - поделился мнением председатель ТОС «Аура» Михаил Завалишин.

Как пояснили специалисты, сумма для здания площадью 1800 кв.метров достаточная. Но окончательный объем вложений будет понятен после проектирования, проверки сметы и прохождения государственной экспертизы. По словам Алексея Жердева, коллеги из Нижневартовска характеризуют инвестора как надежного и опытного, более 10 лет работающего на рынке пассажирских перевозок.

«Если будут сомнения в возможностях подрядчика, или нас с вами не устроит проект, то мы не будем заключать инвестиционное соглашение и построим вокзал за бюджетный счет, хотя сэкономленные средства можно направить на другие важные объекты. Важно, что есть общее понимание необходимости автовокзала в Сургуте, есть шанс реализовать этот проект, так давайте сделаем это вместе», - обратился к инициативной группе Алексей Жердев.

В течение недели будет составлен документ, куда войдут все пошаговые меры по развитию Западного района, после чего он будет подписан главой города. Ожидается, что следующая встреча состоится 5 декабря.

Комментарии

Михаил Завалишин, председатель ТОС «Аура»:

Первоначальное сообщение о строительстве вокзала вызвало негативную реакцию во многом потому, что людям мало известно о перспективных планах. Когда начали разбираться, часть вопросов отпала, но мы хотим быть уверенными, что слова станут делами. Положительный момент, что есть возможность конкретизировать наши пожелания в дорожной карте, участвовать в разработке проекта и контролировать ход реализации.

Роман Северчуков, руководитель исполкома Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сургута:

Важно, что есть диалог между администрацией и жителями, готовность слышать друг друга. Автовокзал городу необходим, но и интересы горожан должны быть учтены. Сейчас общение идет конструктивно, власти предпринимают конкретные решения, а жители имеют возможность на них влиять.

Владимир Меркушев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе

Мы присутствовали на встрече и, честно говоря, думали, что будет другой накал общения. Дорожная карта нужна обязательно, чтобы диалог не останавливался, была общая основа для дальнейших действий и внимание к жителям. Отметили активную гражданскую позицию членов инициативной группы, хотим привлечь их и к другим городским проектам.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

30 ноября в 11:19, просмотров: 1334, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
30 ноября в 15:39
Вот про эти «дорожные карты» где-то уже было. А, отмазка перед обманутыми дольщиками такая была. Там их столько нарисовали… И не одна не работает.
6xz34e
не нравится
30 ноября в 17:11
Итог...договорились!
Альберт Леонов
не нравится
30 ноября в 18:12
уболтали ...
Сергей Б
не нравится
30 ноября в 18:30
Заболтали.
Четатиль
не нравится
30 ноября в 18:38
Про то, что достойной альтернативы месту строительства автовокзала пока нет - эта сильна! В 38-м микрорайоне не мешало бы еще организовать одностороннее движение пешеходов. А то на узеньких тротуарчиках как-то не комфортно двигаться вдвоем-втроем. Постоянно приходится в колонну по одному перестраиваться. А тут еще из-за спины детишки на велосипедах-самокатах... Не зевай!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Александр Плющев: «Настоящее фрондёрство процветает у вас, в регионах. У нас в Москве всё хорошо и нам ничего не надо»

​Александр Плющев: «Настоящее фрондёрство процветает у вас, в регионах. У нас в Москве всё хорошо и нам ничего не надо»
Журналист «Эха Москвы» – о гражданах-иноагентах, спасении российского интернета, уезжающей молодежи и Собянине
Дмитрий Щеглов 30 ноября в 12:38
2370 7
​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам

​10 приложений для смартфонов из Лондона, аналоги которых могли бы пригодиться сургутянам
Безопасность, налоги, чистые улицы, поиск ближайшего бассейна и борьба с шумными соседями
Дмитрий Щеглов 29 ноября в 17:10
1264 1
Дачники Сургута пытаются вернуть себе свет и готовятся к зиме без тепла

Дачники Сургута пытаются вернуть себе свет и готовятся к зиме без тепла
Илья Низовских 29 ноября в 16:19
5197 4
​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы

​Итоги четвертого сезона Вадима Шувалова: успехи, провалы, обучение на своих ошибках и перспективы
Редакция СИА-ПРЕСС 29 ноября в 15:01
1832 15
​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году

​Больше тысячи жителей Сургутского района переехали из аварийного жилья в новые квартиры в этом году
Анастасия Якупова 29 ноября в 09:38
877 0
​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему

​Многие наказы избирателей в Сургуте не исполняются годами. Даже небольшие депутатские фонды могли бы решить проблему
Именно муниципальные депутаты ближе всего к «земле», острее чувствуют проблемы людей, сами с ними сталкиваются и видят, что можно решить эффективно без включения в многолетние программы, стратегии и планы развития до 2050 года
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 28 ноября в 19:19
1135 7
Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили

Демократия, которую навязывают россиянам — чем бы ни занимались, лишь бы денег не просили
Сказка про вершки и корешки, которые распределяются между большей частью населения РФ и истеблишментом. Истеблишменту деньги, а россиянам «демократия»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 28 ноября в 18:43
1121 23
Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Можно ли вернуть деньги за капремонт, если жилье признали аварийным? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 28 ноября в 16:10
678 0
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?

Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Как по закону исчисляется месячный срок исковой давности?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 28 ноября в 15:17
915 1
​Дайте депутатам денег

​Дайте депутатам денег
Если он ленивая и равнодушная задница, то либо бахнет всю сумму туда, где попроще, либо вообще облагородит свой двор. А если разумный человек — распределит на благо района
Дмитрий Щеглов 28 ноября в 13:22
1317 24
​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова

​Самый долгоиграющий мэр. 10 фактов про Александра Сидорова
Редакция СИА-ПРЕСС 28 ноября в 09:05
2509 19
​Что тут говорить – ведь мы сами такие

​Что тут говорить – ведь мы сами такие
В психологическом плане на видео я увидел игру. Как ни странно, это их общая игра – и избивающих, и избиваемой. Абсолютно серьезная, страшная, нам не понятная, но все же игра
Валерий Меренков, психолог 27 ноября в 17:33
1369 9
​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным

​Считаю, что любое онлайн-голосование по важному вопросу должно быть платным
Хочешь проголосовать – оплати рублей 100-500. Вроде сумма незначительная, и пусть она пойдет как пожертвование на проект-победитель
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 27 ноября в 16:40
1044 8
Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»

Герман Саватеев: «Студенческие годы — это бесценное время»
Руководитель центра молодежных инициатив и преподаватель СурГПУ — о нюансах своей работы и современных студентах
Сергей Большов 27 ноября в 16:16
783 0
Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы

Администрация Сургута отреагировала на скандал с голосованием за общественные инициативы
Пресс-служба администрации Сургута 27 ноября в 16:07
1452 0
​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара

​Как из отдаленной деревни в Югре можно за один день долететь до Москвы или Краснодара
О новой модели авиаперевозок говорили на эфире «Губернатор Онлайн» с Натальей Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 27 ноября в 13:11
841 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика