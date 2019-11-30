​В Югре живет 18,5 тысяч жителей с ВИЧ

В Югре в настоящий момент проживает 18582 человека с ВИЧ. Статистику сообщает Роспотребнадзор по Югре в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.

Пораженность населения составляет 1122,7 случая на 100 тысяч населения. Цифра растет. Для сравнения, в 2017 году было 1108,5 на 100 тысяч.

Чаще всего в Югре выявляются ВИЧ-инфицированные в возрасте 30-39 лет (43,5 процента от общего числа выявленных), в возрасте 40–49 лет (29,7 процента) и 18-29 лет (13,1 процента).

Среди путей передачи преобладает половой и наркотический и составляют 66,5 процентов и 32,8 процента соответственно. «В половой структуре ВИЧ-инфицированных наибольший удельный вес занимает мужское население 58,8 процентов. Среди лиц с впервые жизни установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» превалирует неработающее население – 54,8 процента.