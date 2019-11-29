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Дачники Сургута пытаются вернуть себе свет и готовятся к зиме без тепла

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

С наступлением первых морозов у жителей дачных кооперативов и товариществ резко упало напряжение, но для них это не в новинку – дачники регулярно остаются без электричества на протяжении последней пары лет.

Согласно Федеральному законодательству, жители дачных кооперативов могут получить городскую прописку. Дачники Сургута пользуются этой возможностью, чтобы переехать в загородный дом на постоянное место жительства.

Однако жизнь наладить не удается: из-за падения напряжения сгорают бытовые электроприборы. Более того, есть люди, у которых дома отапливаются электричеством, из-за падения входящего напряжения они остаются без тепла.

При этом нельзя списать недостаток энергии на вину злостных неплательщиков. Многие кооперативы прошли процедуру банкротства из-за хронических невыплат. Если раньше товарищество рисковало остаться без света из-за отдельных неплательщиков, то после банкротства все дачники платят напрямую энергосбытовым компаниям. Таким образом, энергии должны лишаться только те, кто не платит.

«Мы платим за все. Платим за электричество, за потери (которые кстати обходятся в половину стоимости света), а обещанного напряжения нет! Я выхожу на улицу и вижу трубы ГРЭС, а у нас нет света? Как такое вообще возможно? Техника вся сгорает, и приходится покупать стабилизаторы. Плюс траты на ремонт техники… Откуда нам на все деньги брать, ума не приложу... » - жалуются жители «Ветерана-1» в разговоре с СИА-ПРЕСС.

Дело в том, что после того, как дачникам разрешили получить городскую прописку, население кооперативов выросло, и люди стали жить в загородных домах даже зимой. Как отвечал ранее «Газпром Энергосбыт Тюмень» на запрос СИА-ПРЕСС, нужды дачников в электричестве выросли, но оказалось, что электросети не готовы к такой нагрузке, особенно в зимние периоды, когда электропотребление резко возрастает.

В попытках вернуть себе электричество, жители кооперативов пишут жалобы поставщикам тока, обращаются к мэру и даже губернатору:

  • Дачники из кооператива «Ветеран-1» ведут длительную переписку с поставщиком электричества «Газпром Энергосбыт Тюмень» (бывшая «Тюменская энергосбытовая компания»);
  • Жители «Виктории» обратились к губернатору Югры;
  • Люди из «Летних Юрт» писали о проблеме в городском портале «Твой Сургут».

Однако значимого эффекта попытки дачников исправить ситуацию не возымели.

«Газпром Энергосбыт Тюмень» ответил «Ветерану», что поставляет ровно столько тока, сколько положено. Жителям посоветовали обратиться в территориальную сетевую организацию, вроде ООО «СГЭС» или АО «ЮТЭК», которые бы взяли к себе на баланс электросети, чтобы модернизировать их. Сейчас кооператив решает, к кому податься и собирает соответствующие документы.

Похожий ответ получили жители «Виктории» от команды губернатора в «Инстаграм». Дачникам сообщили, что электросети их кооператива переданы на баланс в «ЮТЭК». Однако проблема в том, что организация займется модернизацией электросетей только следующим летом – этой зимой жителям предстоит прожить в холоде. В связи с этим дачники планируют еще раз обратиться к губернатору.

Одновременно с этим сургутские чиновники на портале «Твой Сургут» напоминают горожанам, что муниципальные служащие не могут вмешаться в ситуацию: отношения дачников с их поставщиками и электросетевыми хозяйствами — частное дело дачников.

Что в итоге:

Дачники Сургута – горожане с пропиской, которые переехали в кооперативы на постоянное место жительства. Однако несмотря на то, что юридически они живут в Сургуте и даже относятся к депутатским округам, де-факто уровень жизни дачников зависит не от официальных властей, а от коммерческих предприятий и акционерных обществ.

А пока жители кооперативов готовятся к неизбежно холодной зиме: закупаются стабилизаторами, предохранителями, теплой одеждой и оборудуют печи.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 571, комментариев: 0


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