В ДТП под Сургутом пострадал трехлетний ребенок

Сегодня на 14 километре трассы «Нефтеюганск-Сургут» произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой пострадал трехлетний пассажир.

«Водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Газель, в результате чего произошло столкновение, от которого автомобиль «Газель» совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «DAF» и в последствии с автомобилем «Лада Гранта», где и находился несовершеннолетний пассажир», — сообщили в ГИБДД .

Отметим, что благодаря тому, что ребенок был пристегнут в автокресле, он избежал серьезных травм.