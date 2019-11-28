До Сургута не доехали пять мешков насвая весом 127 килограмм

На Государственной границе России сотрудники Роспотребнадзора изъяли крупную партию запрещенной в РФ некурительной табачной смеси насвай. Пять мешков общим весом 127 килограмм обнаружили у гражданина Киргизии. Он признался, что вез груз из Бишкека в Сургут. Об этом сообщает пресс-служба территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Сотрудники службы нашли вещество во время санитарно-карантинного осмотра товаров. Смесь конфисковали, в дальнейшем ее уничтожат. Нарушитель наказан и обязан оплатить штраф.