В Сургуте всех желающих будут бесплатно обучать защите прав потребителей

В Сургуте с 30 ноября стартует серия семинаров, направленных на помощь потребителям в защите своих прав и желающих самостоятельно отстаивать свои права.

Семинар проводится в рамках проекта «Право защитить права» и при этом — на безвозмездной, так как проект является победителем Фонда Президентских грантов 2019 года.

Семинары проведут юристы и независимые эксперты, занимающиеся товароведческими экспертизами. Они расскажут в теории о способах защиты и научат на практике заполнять необходимые претензии и исковые заявления.

Также участники проекта могут получить бесплатные консультации и помощь в оформлении юридических документов (претензии, иски).

Организаторы проекта — автономная некоммерческая организация «Югорский СоветникЪ» при поддержке социальных партнеров.

Семинары будут проходить один раз в месяц с ноября 2019 по май 2020 года. Первые занятия состоятся 30 ноября и 14 декабря в 11:00 на площадке районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова (Сургут, пр. Пролетарский, 10/3).

Тема первого семинара: Защита прав потребителя в торговле. Требования по реализации продовольственных и не продовольственных товаров. Право потребителей на информацию о товаре. Куда обратится за помощью, в случае нарушения прав потребителей. Практическая часть.

Второй семинар на тему: Товары и услуги в сети интернет. Риски для потребителей. Информационные ресурсы по защите прав потребителей.

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Предварительная запись по телефону: 8(922)652-60-57, либо через электронную почту: ugrasovetnik@mail.ru

Слушателями курсов станут жители поселений Сургутского района, которые смогут присоединиться посредством видеоконференцсвязи из библиотечных пунктов.