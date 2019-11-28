В Сургуте женщина потеряла сознание и устроила аварию с участием трех машин

Сегодня ночью в Сургуте в районе улицы Пролетарская, девушка, управляя легковым автомобилем «Фольксваген Поло» потеряла сознания и врезалась в три припаркованные машины. Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

В ГИБДД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили информацию, что сургутянке во время управления автомобилем стало не по себе.

«Водителю легкого транспорта «Фольксваген» временно стало плохо из-за чего он не смог справиться с управлением и допустил столкновение с припаркованными машинами. Пострадавших в результате аварии нет», — рассказали СИА-ПРЕСС в ведомстве.