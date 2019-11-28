В Сургуте 28 ноября будет сильный ветер до 18 м/сек

Сегодня, 28 ноября, в течение всего дня в Сургуте ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба с ссылкой на Росгидромет России.
Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города:
- Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач.
- Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить.
- Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов.
- Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями.
- Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.