В Сургуте на 17 этаже многоквартирного дома загорелся балкон жилой квартиры

Сегодня в Сургуте в многоквартирном доме по адресу 30 лет Победы, 37, на 17 этаже загорелось напольное покрытие на балконе жилой квартиры.

«На место происшествия было отправлено пять единиц техники, а очаг возгорания был ликвидирован в течение пяти минут. Пострадавших в результате пожара нет», — рассказали СИА-ПРЕСС в МЧС Сургута.

В ведомстве также отметили, что огонь был ликвидирован с помощью огнетушителя.

Напомним, что недавно стала предварительная причина пожара в сургутском поселке Дорожный, в результате которого погиб человек.