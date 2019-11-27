В Сургуте волонтеры движения «Дай Лапу» собирают деньги на постройку будок для собак

Общественной движение помощи бездомным животным «Дай Лапу» ищет средства на краудфандинговой платформе planeta.ru для строительства утепленных будок для собак в центре «Переправа». На данный момент собрано только 60% от общей суммы, необходимо еще более 200 тыс. рублей.

За 2019 год участники ОД «Дай Лапу» смогли расчистить и разровнять участок, возвести ограждение и вольеры. Но из-за того, что место для «Переправы» выделено на улице, а не в здании необходимо построить утепленные будки, чтобы собаки не погибли от холода зимой. Стоимость одной такой будки оценивается в 12 тыс. рублей.

Как рассказали волонтеры, сейчас ежемесячная аренда нескольких участков стоит более 100 тыс. рублей, а строительство Центра помощи животным помогла бы существенно сократить эту сумму и потратить сэкономленные деньги на лечение и содержание животных. В планах общественников перевезти 120 собак в «Переправу». Сейчас они располагаются в различных отдаленных от города участках и содержатся в неотапливаемых помещениях.

«Дай Лапу» существует только благодаря помощи и пожертвованиям от неравнодушных сургутян. Каждый желающий может поспособствовать спасению подопечных движения. Для этого нужно пройти по этой ссылке и отправить любую сумму. За некоторые пожертвования можно получить благодарность от волонтеров в виде футболок с авторским принтом, креативных игрушек и открыток, благодарственного письма или именной табличке на будке.

Напомним, что в 2017 году Администрация города выделила общественникам участок для осуществления их проекта, однако территория оказалась непригодной для размещения животных и волонтеры сами организовали работы по уборке мусора. Также проект впервые попал в городское голосование «Бюджет Сургута Online».