Названа предварительная причина пожара в сургутском поселке Дорожный

Причиной возгорания в жилом двухэтажном доме в сургутском поселке Дорожный мог стать сбой в аппарате защиты электросетей, к которым относятся предохранители, автоматические выключатели тока и тому подобные устройства. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в МЧС.

«Предварительная причина — «нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей». Говоря по-человечески, это мог быть сбой с предохранителем или устройством защитного отключения», — рассказал собеседник агенства.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют все подробности произошедшего: опрашивают свидетелей, погорельцев, ищут улики и работают с видеозаписями. Окончательный вывод о причинах возгорания может появиться в течение месяца.

Напомним, пожар в жилом 26-квартирном доме в поселке Дорожный случился 25 ноября утром. Огнеборцы эвакуировали 46 человек, 7 были госпитализированы. Погиб взрослый мужчина.

Горожане могут помочь погорельцам с продуктами питания, одеждой и средствами гигиены. Правительство Югры выделит финансовую помощь пострадавшим.