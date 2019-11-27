​Правительство Югры выделит финансовую помощь погорельцам из Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение выделить 2,5 млн рублей из резервного фонда правительства округа семьям, пострадавшим от пожара в поселке Дорожный. Об этом глава региона сообщила во время внеочередного заседания правительства. «Причина заседания – трагические события в Сургуте. Произошел пожар в жилом доме, один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе ребенок. По моему поручению департамент социального развития разработал предложение о выделении материальной помощи пострадавшим из резервного фонда правительства автономного округа», — заявила губернатор.

Известно, что один миллион рублей выделят семье погибшего в пожаре мужчины, а также от 100 до 300 тысяч рублей получат жители, получившие травмы в происшествии.

«12 гражданам, пострадавшим от пожара, была выделена единовременная материальная помощь в сумме 40 тысяч рублей. Помимо этого, объявлен благотворительный сбор для дополнительного обеспечения людей необходимыми вещами», — пояснила исполняющая обязанности директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарёва.

Пожар в поселке Дорожный произошел в понедельник, 25 ноября. Тогда из дома эвакуировали 46 человек. Администрация Сургута временно распределила погорельцев в гостинце "Обь".