В Сургуте потратили почти 25 миллионов рублей на новые мусорные контейнеры

На закупку новых мусорных контейнеров Сургут потратил 24 с половиной миллиона рублей, из этой суммы 20 миллионов выделены из окружного бюджета. На эти деньги в городе до конца ноября оборудуют 133 мусорных площадки с 330 контейнерами. Первые площадки нового типа появились на улице Нагорной.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадки ограждены с трех сторон и стоят на бетонных плитах. Баки надежно закрыты металлическими стенками и крышками от зверей, птиц и непогоды.

Новые контейнеры установлены, в основном, в частном секторе города, где нет управляющих компаний, сообщил замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

По словам замначальника управления по природопользованию и экологии Наиля Шарипова всего за год в городе оборудовали 413 контейнеров.