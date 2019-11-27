Глава Сургута заявил, что к 2021 году жителей ж/д района избавят от пробок

Глава города Вадим Шувалов заявил на своей странице «Вконтакте», что в 2021 году городскими властями планируется открытие дороги, которая позволит жителям ж/д района выезжать напрямую на Тюменский тракт.

«Продолжаем реализовывать нацпроект «БКАД». В Западном районе строим дорогу 5 «З» от улицы Крылова до Тюменского тракта. Она существенно снизит уровень пробок — жители ж/д района смогут выезжать напрямую на Тюменский тракт. Открытие дороги запланировано на 2021 год. Позже её соединят с улицей Киртбая», — заявил мэр города.

Отметим, что по словам Вадима Шувалова, в следующем году в этом же районе начнётся строительство дорог 4 «З», улицы Усольцева, которая станет продолжением Киртбая.

«Подрядчики уже убрали непригодный грунт. Эти объекты будут сданы в 2021 году. Их оснастят удобными тротуарами и велодорожками, установят фонари. Новые дороги разгрузят дорожную сеть почти на 30 процента», — подчеркнул глава города.