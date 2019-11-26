​В Сургуте неадекватный мужчина порезал себя ножом и закрылся в квартире

В Сургуте 44-летний мужчина порезал себя ножом, а после закрылся в квартире и не отвечал на просьбы открыть дверь. Это случилось накануне, 25 ноября, вечером по адресу проспект Набережный, 2. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция — дебошир впустил их в помещение только спустя некоторое время.

Судя по видео, которое разместили в паблике «К-информ», мужчина находился в нетрезвом состоянии и был окровавлен из-за глубокой раны на руке. Медик оказал ему первую помощь — мужчина не сопротивлялся и не проявлял агрессии.

После его госпитализировали в травматологический центр в сопровождении сотрудников полиции. В УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что по данному факту проводится проверка. «Этот мужчина 1975 года рождения ранее привлекался к административной ответственности, сейчас он состоит на учете у правоохранительных органов», — отметили полицейские.