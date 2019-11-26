В Сургуте легковушка врезалась в остановку

В Сургуте легковой автомобиль врезался в торговый павильон, находящийся внутри остановки "Югорский Тракт". В результате удара получили травмы мужчина, который был в павильоне, и водитель. Происшествие случилось сегодня, 26 ноября, в 9.00 утра.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Сургута, водитель автомобиля "Ниссан", женщина 1991 года рождения, не учла скоростной режим и погодные условия, из-за чего потеряла управления и врезалась в остановку. От удара машину отбросило обратно на проезжую часть, где "Ниссан" столкнулся с другим легковым автомобилем, водитель которого не пострадал.