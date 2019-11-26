​В Сургуте создали петицию, чтобы лишить свободы девочек, которые избивали свою сверстницу

Жители Сургута создали петицию на сайте Change.org, где призывают лишить свободы девочек-подростков, которые избивают и преследуют свою сверстницу. Горожане за 15 часов собрали уже более сотни подписей. Автор петиции заявил, что школьницы грозят убить свою знакомую, угрожают ей и ее семье лично и с помощью сообщений. Сбор подписей адресован омбудсмену по правам человека в Югре Наталье Стребковой.

«Преступницы скрываются и их поиском, ровно как и последующим наказанием, никто абсолютно не занимается и не заинтересован. Видимо, ждут убийства, чтобы начать хоть как-то шевелиться. Просим принять во внимание все происходящее и наказать виновных и их родителей по всей строгости закона», — пишет создатель документа на Change.org.

Однако стоит отметить, что по фактам избиения несовершеннолетней проводят проверку специалисты УМВД Сургута, а также начали процессуальную проверку в городском отделе следственного управления СК.

Ранее специалисты администрации города отметили, что правовую оценку действиям подростков даст полиция, а в это время педагоги будут оказывать участникам конфликта психологическую помощь.

Напомним, накануне, 25 ноября, в сети было опубликовано видео, где девочки избили ребенка в подъезде и туалете торгового центра «Сургут Сити-Молл». Мать пострадавшей девочки заявила, что семье поступают угрозы от компании подростков.