Тяжеловес из Сургута стал чемпионом мира по силовому троеборью

Тяжеловес из Сургута Сергей Машинцов получил титул чемпиона мира в весовой категории до 105 килограмм по экипировочному пауэрлифтингу - спортсмен поднял штангу и экипировку общим весом 1030 килограмм. Он занял первое место в весовой категории до 105 кг. Об этом сообщает глава города на своей личной странице в "Вконтакте".

Отметим, победитель также является мастером спорта России международного класса.

В другую тройку (весовая категория до 83 кг) лидеров вошел сургутянин Евгений Васюков, он взял бронзу, подняв 922 килограмма.