О капремонте и переселении из аварийного жилья проконсультирует прокуратура Сургутского района

Жители Сургутского района смогут получить консультацию по вопросам переселения из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов на личном приеме исполняющего обязанности районного прокурора Андрея Трофимова.
Встреча пройдет 28 ноября с 15 дня до 17 вечера в прокуратуре Сургутского района, находящейся по адресу: Сургут, улица Островского, 47, 3 этаж, конференц-зал.
Записаться на прием нужно по телефону: (3462) 21-99-04
На встрече будут присутствовать также сотрудники администрации Сургутского района и служащие сургутского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора Югры.