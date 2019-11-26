​В Сургуте автоледи за рулем «Мерседеса» сбила пешехода

В Сургуте произошло ДТП — водитель автомобиля «Мерседес Бенц» совершила наезд на пешехода. Авария случилась накануне, 25 ноября, около 16.30 на улице Билецкого. Сотрудники Госавтоиспекции отмечают, что в результате происшествия пешеход получил травмы.

По предварительным данным, ДТП случилось в момент, когда 40-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что за рулем «Мерседеса» находилась 29-летняя девушка.

Отметим, за прошедшие сутки в Югре произошло пять дорожно-транспортных происшествий, где пострадали пять человек.