В Сургуте открыли детскую площадку без освещения

В Сургуте около городского музыкально-драматического театра в районе ж/д вокзала открыли детскую площадку без рабочего освещения. Об этом стало известно после обращения сургутянки на городской портал «Твой Сургут».

«Отсутствие освещения на детской площадке в зимнее время неприемлемо. Детей не видно, рядом железнодорожный вокзал, лиц рядом стоящих взрослых не видно. Были на площадке в 16.00 ушли в 17.00, темно», — пишет жительница города Оксана Архипова.

В администрации Сургута пояснили, что данная площадка на сегодняшний день является объектом незавершенного строительства.

«Она была открыта для посещения до окончания строительства по многочисленным обращениям жителей города. Работы по введению освещения данной площадки планируется окончить в срок до 20 декабря 2019 года», — отметили чиновники.