В Сургуте начался сбор помощи для погорельцев из поселка Дорожный

В Сургуте начался срочный сбор вещей и продуктов для жителей дома №4 из поселка Дорожный, который сгорел накануне, 25 ноября.

Погорельцам нужны вещи, особенно детские, а также подушки, одеяла, полотенца, нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены.

Пункт сбора помощи организован в поселке Снежный в Общественном центре по улице Белоярская, 2/1. График приема: с 9.00 до 18.00.

Телефон для связи и справок: +7 3462 45 53 41

Напомним, накануне утром в поселке Дорожный загорелся жилой дом на 26 квартир. Из постройки пожарные эвакуировали 46 человек. Семь человек госпитализированы, среди них есть ребенок. В огне погиб взрослый мужчина. Администрация Сургута временно распределила погорельцев в гостинце "Обь".