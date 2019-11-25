​Администрация Сургута создала комиссию по психологической помощи школьникам после жестокого избиения девочки-подростки

Сотрудники администрации Сургута создали комиссию, куда вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты департамента образования, руководители школ и других подразделений системы профилактики после избиения 15-летней девочки толпой сверстниц. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщила заместитель главы Сургута Анна Томазова. Группа специалистов займется оказанием необходимой психологической помощи участникам конфликта.

«Комиссия изучит, как организована работа в образовательных учреждениях с этими подростками. Всем им будет оказана психологическая медико-педагогическая помощь. Во всех школах дополнительно проведем работу по предупреждению правонарушений и профилактике конфликтных ситуаций среди подростков», — пояснила замглавы Сургута.

Также Томазова отметила, что информация, полученная из социальных сетей, сейчас проходит проверку. «Устанавливаются все участники конфликта. Правовую оценку их действиям даст УМВД по городу Сургуту», — отметила она.

Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в сети было опубликовано видео, где подростки жестко издевались над школьницей. Ребенка дважды избила компания сверстниц — в туалете торгового центра «Сургут Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Судя по кадрам, размещенным в соцсетях, девочки обвиняли пострадавшую в якобы непристойном поведении, а также заставляли просить прощения на коленях. Кроме того, нападавшие вымогали у школьницы деньги и по ночам ломились в квартиру, где проживает пострадавшая с семьей. Сотрудники полиции по Сургуту заявили, что по данному факту проводится проверка.