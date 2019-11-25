Сургутянка предстанет перед судом за подделку алкоголя на сумму свыше 21 миллиона рублей

В Сургуте жительница города предстанет перед судом за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на общую сумму свыше 21 млн. рублей. Соответствующее обвинительное заключение было утверждено городским прокурором.

В ходе следствия выяснилось, что женщина с октября 2017 года по июнь 2018 года совместно с иными лицами приобретала немаркированную спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также продукцию с заведомо поддельными акцизными марками.

После этого она реализовывала алкоголь на территории Сургута гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по заниженным ценам.

«Сотрудниками полиции было изъято свыше 82 тысяч бутылок и более 200 канистр немаркированной алкогольной продукции, а общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более 21 млн. рублей», — отметили в Прокуратуре Югры.