В сургутском поселке Дорожный сгорел жилой дом, погиб мужчина

В сургутском поселке Дорожный сгорел жилой двухэтажный дом. В пожаре погиб взрослый мужчина, пострадали семь человек, среди них есть ребенок. Все пострадавшие госпитализированы. Всего из 26-квартирного дома эвакуированы 46 человек.

Пожар локализирован.

Как сообщает пресс-служба администрации, на месте находятся замглавы города Николай Кривцов и Анна Томазова. Они координируют процесс размещения пострадавших в школе №22 через дорогу от сгоревшего дома, а также в гостинице "Обь". Сейчас в поселке находится автобус для временного содержания оказавшихся на улице жильцов.

Напомним, дом в поселке Дорожный загорелся утром, первое сообщение о пожаре появилось в 9.42 утра.