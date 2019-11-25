Сургутская Центральная аптека не откроется в этом году

Сургутская Центральная аптека не откроется до конца 2019 года – учреждение с рецептурным отделом еще не получило лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Об этом стало известно из доклада чиновников на комитете думы Сургута по бюджету и финансам.

Причина отсутствия лицензии – неоконченный ремонт в новом помещении на улице Мира, 55, в которое аптека переехала в августе. Планировалось, что строительные работы будут завершены в октябре, однако в сентябре ремонт был приостановлен устным распоряжением главы Сургута, чтобы рецептурный отдел проверила контрольно-ревизионная комиссия.

Муниципальные служащие в своем отчете перед депутатами затруднились рассказать о причинах проведения проверки. В связи с этим дума направила в администрацию города запрос, также народные избранники потребовали полную копию переписки руководителя аптеки Оксаны Мартыновой с городскими властями и советом директоров. Как сообщил зампредседателя думы Артем Кириленко, депутаты подробно разберут вопрос в декабре.

На сентябрьском комитете думы чиновники пообещали, что учреждение откроется до декабря. Так как с июля центральная аптека закрылась вместе с рецептурным отделом, город заключил с Центральной аптекой Нижневартовска контракт на поставку лекарств, истекающий в декабре. Председатель думы Надежда Красноярова предполагает, что городу придется продлевать контракт – сургутяне не должны лишаться медикаментов из-за того, что рецептурный отдел центральной аптеки не открылся в срок.

Напомним, Власти Сургута решили продать помещения Центральной аптеки из-за ее убыточности, сделка состоялась с частным предпринимателем. Вырученные средства пошли на погашение задолженностей по кредитам и зарплатам, а также на восстановление Дома Пионеров.