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Сургутская Центральная аптека не откроется в этом году

Учреждению еще не выдали лицензию

Сургутская Центральная аптека не откроется до конца 2019 года – учреждение с рецептурным отделом еще не получило лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Об этом стало известно из доклада чиновников на комитете думы Сургута по бюджету и финансам.

Причина отсутствия лицензии – неоконченный ремонт в новом помещении на улице Мира, 55, в которое аптека переехала в августе. Планировалось, что строительные работы будут завершены в октябре, однако в сентябре ремонт был приостановлен устным распоряжением главы Сургута, чтобы рецептурный отдел проверила контрольно-ревизионная комиссия.

Муниципальные служащие в своем отчете перед депутатами затруднились рассказать о причинах проведения проверки. В связи с этим дума направила в администрацию города запрос, также народные избранники потребовали полную копию переписки руководителя аптеки Оксаны Мартыновой с городскими властями и советом директоров. Как сообщил зампредседателя думы Артем Кириленко, депутаты подробно разберут вопрос в декабре.

На сентябрьском комитете думы чиновники пообещали, что учреждение откроется до декабря. Так как с июля центральная аптека закрылась вместе с рецептурным отделом, город заключил с Центральной аптекой Нижневартовска контракт на поставку лекарств, истекающий в декабре. Председатель думы Надежда Красноярова предполагает, что городу придется продлевать контракт – сургутяне не должны лишаться медикаментов из-за того, что рецептурный отдел центральной аптеки не открылся в срок.

Напомним, Власти Сургута решили продать помещения Центральной аптеки из-за ее убыточности, сделка состоялась с частным предпринимателем. Вырученные средства пошли на погашение задолженностей по кредитам и зарплатам, а также на восстановление Дома Пионеров.


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25 ноября в 14:25, просмотров: 1095, комментариев: 3


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Комментарии:
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
25 ноября в 16:17
"Планировалось, что строительные работы будут завершены в октябре, однако в сентябре ремонт был приостановлен устным распоряжением главы Сургута, чтобы рецептурный отдел проверила контрольно-ревизионная комиссия." Дебилизм!
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
25 ноября в 16:20
Не, не дебилизм-вредительство! Лишили аптеку главного козыря-рецептурнгого отдела. Через пару месяцев поднимут вопрос о ликвидации убыточного предприятия...с "устным распоряжением главы Сургута"
Редакция СИА-ПРЕСС d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
25 ноября в 16:29
Речи о закрытии рецептурного отдела нет. Но он не откроется, пока аптека не заработает.

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