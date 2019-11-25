Из горящего дома в сургутском поселке Дорожный эвакуировали 46 человек, есть пострадавшие

В сургутском поселке Дорожный горит двухэтажный дом №4. Из 28-квартирного здания спасатели эвакуировали 46 человек. Среди них есть трое пострадавших, включая одного ребенка. Их состояние уточняется.

Как сообщает пресс-служба администрации, на месте находится замглавы города Николай Кривцов, он координирует процесс размещения пострадавших в школе №22 через дорогу от горящего дома, а также в гостинице "Обь". Сейчас в поселок направлен автобус для временного содержания оказавшихся на улице жильцов.

Напомним, дом в поселке Дорожный горит с утра, первое сообщение о пожаре появилось в 9.42 утра.