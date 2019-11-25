​В Сургуте девочки-подростки избивают и преследуют школьницу

В Сургуте 15-летняя девочка стала жертвой издевательств со стороны сверстниц. Ребенка дважды избила компания школьниц — в туалете торгового центра «Сургут Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном. Кроме того, агрессивно настроенные девочки преследуют ребенка, по словам матери пострадавшей, компания несколько раз по ночам с криками стучала в двери квартиры, где живет семья. Об этом сообщает информационное агентство «К-информ».

Судя по видео, появившемуся в сети, девочки обвиняли пострадавшую в якобы непристойном поведении, а также заставляли просить прощения на коленях. По неподтвержденным данным, ролики, где ребенка бьют по лицу кулаком и ногами, школьницы распространяли в соцсетях.

Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам с неуравновешенной психикой, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

Мать пострадавшей заявила, что нападавшие держат в страхе всех домочадцев — когда подростки приходят и долбятся в дом, многодетная мать не рискует открывать дверь.

«Она (дочь) рассказала, что ее опять хотят побить. Они уже пришли за деньгами. Они, когда во второй раз избили ее, говорят: «Ты должна будешь нам деньги, либо мы твой Iphone заберем», — пояснила родитель. — Я не открывала дверь (когда ночью стучались — прим. авт.), дочь говорит, что они опасные. У меня дома мужчины нет, а младший ребенок — инвалид».

Мать также отметила, что во время визитов компании семья вызывала сотрудников полиции, после чего правоохранители забирали девочек в отделение. Сейчас по фактам избиения написано заявление в полицию. Информацию об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в УМВД по Сургуту. «Заявление принято в работу. Проводится проверка», — заключили сотрудники полиции.

Стоит отметить, в комментариях к новости, жители города сообщили, что обидчицы уже несколько дней не появлялись дома.

В департаменте образования обещали прокомментировать данный случай в ближайшее время.