В Сургуте откроется выставка картин местного художника Анатолия Курникова

В Сургутском художественном музее в этот четверг, 28 ноября, откроется выставка "Он гениален!", посвященная творчеству местного художника Анатолия Курникова, скончавшегося в 2004 году. Открытие запланировано на 16 часов вечера.
Сургутянам Анатолий Курников известен как со-основатель галереи "Стерх". Он работал художником-постановщиком в Центре культуры "Камертон" и главным художником Сургутского музыкально-драматического театра. В этом году ему бы исполнилось 70 лет.
На выставке будут представлены работы, объединяющие разные этапы его творчества.
Напомним, в галерее "Стерх" открыта выставка, вдохновленная картинами Анатолия Курникова.
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