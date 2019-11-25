В Сургуте жители Черного мыса добираются домой по проезжей части из-за отсутствия тротуаров

В Сургуте жители улицы Терешковой, расположенной в районе Черного мыса, вынуждены добираться до своих домов по проезжей части из-за отсутствия на ней тротуаров. Об этом заявила жительница города Марина на городском портале «Твой Сургут».

«Жители ул. Терешковой (той части, что от Декабристов до Речного порта) вынуждены ходить по проезжей части, где не то что пешеходам места нет, а где даже транспорт разъезжается с трудом. В утренние и вечерние часы пик дорога загружена. Автобусы, грузовой транспорт, спецтехника – все используют эту дорогу для объезда пробок. Как идти по дороге ребенку в школу? Как вести детей в сад? Даже элементарной обочины нет», — пишет сургутянка.

В администрации Сургута в ответ на жалобу горожанки заявили, что на данный момент у города нет денег для реализации всех необходимых работ по строительству тротуара. Однако чиновники пообещали расчистить обочину для движения жителей.

«К сожалению, в бюджете города отсутствуют необходимые средства на разработку проекта и строительство тротуара по ул. Терешковой. В целях обеспечения возможности движения пешеходов не по проезжей части, подрядной организации дано указание о максимально возможной расчистке обочин для движения пешеходов», — заявили сотрудники администрации.