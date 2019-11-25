В Сургуте открылся кружок татарского языка

В Сургуте открылся клуб "Татарча өйрәнәм", что в переводе означает "Научусь татарскому". Занятия бесплатные и доступны для всех желающих. Об этом сообщает городской союз татарской молодежи в своем сообществе "Вконтакте".

Посетить кружок можно каждый понедельник в 19.00 вечера по адресу: улица Бажова, 31.

«Ждём всех желающих изучить, повторить или же повысить уровень знания татарского языка!» - призывает один из организаторов клуба Рамиль Гатауллин.

По сообщению союза татарской молодежи, такой кружок стал первым в Сургуте. Он создан при поддержке городской национально-культурной автономии татар.