В Сургуте горит жилой дом в поселке Дорожный

В Сургуте горит двухэтажный жилой дом в поселке Дорожный. Сейчас огнеборцы устраняют горение и эвакуируют людей. На месте работает более 13 человек с применением четырех пожарных машин

По оперативной информации МЧС Югры, сообщение о пожаре в диспетчерскую поступило в 9.42 утра. Спасатели прибыли через пять минут и вошли в задымленный подъезд деревянного дома.

По сведениям СИА-ПРЕСС, на месте работают медики бригады скорой помощи.

Информация о пострадавших и точный адрес здания уточняются. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам дознавателям МЧС.

Обновление: подробности пожара. Из дома эвакуировали 46 человек, среди них есть пострадавшие, включая ребенка.