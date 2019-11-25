В Сургуте горит жилой дом в поселке Дорожный

В Сургуте горит двухэтажный жилой дом в поселке Дорожный. Сейчас огнеборцы устраняют горение и эвакуируют людей. На месте работает более 13 человек с применением четырех пожарных машин
По оперативной информации МЧС Югры, сообщение о пожаре в диспетчерскую поступило в 9.42 утра. Спасатели прибыли через пять минут и вошли в задымленный подъезд деревянного дома.
По сведениям СИА-ПРЕСС, на месте работают медики бригады скорой помощи.
Информация о пострадавших и точный адрес здания уточняются. Причины возгорания предстоит выяснить сотрудникам дознавателям МЧС.
Обновление: подробности пожара. Из дома эвакуировали 46 человек, среди них есть пострадавшие, включая ребенка.
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