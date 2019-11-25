​В Сургуте остановочный павильон упал с погрузчика

В Сургуте остановочный комплекс упал на обочину с длиннометра, который перевозил павильон. Об этом накануне, 24 ноября, вечером сообщил местный паблик «К-информ» в соцсетях. Случай произошел напротив дома, расположенного по адресу проспект Ленина, 18. По словам очевидцев, водитель большегруза двигался задним ходом и наехал на бордюр, после чего павильон выпал.

Судя по информации, размещенной в соцсетях, жертв в результате произошедшего не зафиксировано.